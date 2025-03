Jacaré é encontrado em área de empresa na Serra; veja

Um jacaré-de-papo-amarelo de aproximamente 1,20 metro e cerca de 10 quilos foi encontrado pelos bombeiros em uma área da ArcelorMittal, na Serra, no último domingo (16).

Segundo os pesquisadores do projeto Caiman, o jacaré era um macho juvenil e estava em excelente estado de saúde, bem nutrido e sem sinais de ferimentos. Após a avaliação, o réptil foi imediatamente devolvido à natureza, garantindo sua preservação.

O censo demográfico realizado pelo Projeto Caiman no local indica que mais de 600 jacarés-do-papo-amarelo habitam as lagoas da ArcelorMittal, na Serra.

O local é considerado a área com a maior população e com os indivíduos mais saudáveis da espécie em todo o Espírito Santo, além de ser uma importante área para conservação da espécie.

Projeto Caiman ArcelorMittal

Desenvolvido pelo Instituto Marcos Daniel, com o apoio da ArcelorMittal Tubarão, o Projeto Caiman visa a pesquisa e conservação do Jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) no Espírito Santo.

Espécie emblemática da Mata Atlântica, o animal é fundamental para a manutenção da saúde e equilíbrio dos ecossistemas na qual estão inseridos.

As atividades, realizadas na região das lagoas dentro do Cinturão Verde da empresa e em outras áreas do Estado, incluem monitoramento da espécie, desenvolvimento de estudos, educação ambiental para comunidades e formação de jovens pesquisadores.

