Jaquelline critica Gizelly e expõe atitude interesseira em reality

A influenciadora Jaquelline Grohalski, campeã de A Fazenda 15, fez duras críticas à ex-peoa Gizelly Bicalho, participante da 16ª edição do reality rural. Em entrevista ao podcast Mussi de Climão, apresentado pelo ex-BBB Rodrigo Mussi, Jaquelline afirmou que teve uma impressão negativa de Gizelly ao conhecê-la e sugeriu que a advogada seleciona suas companhias de acordo com o nível de fama de cada pessoa.

“Ela gosta de estar com quem é conhecido”, disparou Jaquelline, ao relembrar situações de bastidores em que, segundo ela, Gizelly demonstrou comportamento seletivo e distante com pessoas menos famosas.

Diferença

A campeã de A Fazenda contou que a convivência com Gizelly aconteceu antes de sua participação no reality, durante uma viagem para Gramado. Na ocasião, influenciadores estavam no local recebendo cachês iguais, mas Jaquelline afirmou que percebeu um tratamento diferente por parte de Gizelly em relação a participantes com maior notoriedade pública.

“Ela se desfez de algumas pessoas que estavam lá. Quem era ex-BBB ou muito famoso, ela tratava de um jeito diferente”, relatou Jaquelline. “Ninguém me contou, eu vi”, completou.

Após deixar A Fazenda 15, Jaquelline disse que reencontrou Gizelly em um evento e recebeu um cumprimento da ex-peoa, mas respondeu de forma distante e proposital. “Ela veio falar comigo, disse que torceu por mim, e eu fui bem falsa”, admitiu.

Gizelly seria esnobe

Durante a entrevista, o portal Metrópole relatou que, Jaquelline deu outros exemplos do que chamou de comportamento esnobe de Gizelly. “Ela não queria ir na van com o restante do grupo, só aceitava ir no carro do contratante. Na hora das refeições, também não queria se sentar com determinadas pessoas”, disse.

Ao concluir suas críticas, Jaquelline classificou Gizelly como uma pessoa falsa e interesseira. “Às vezes, você precisa passar por certas situações para entender que a sua fama e seus seguidores não significam nada. Ela foi muito querida pelo público, mas entrou em A Fazenda querendo brigar por coisas que nem eram dela, querendo aparecer. Ela é uma pessoa diante das câmeras e outra completamente diferente nos bastidores. Ela gosta de estar com quem é famoso”, finalizou.

