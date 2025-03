Jovem com mandado em aberto é preso durante abordagem em Cachoeiro

Na manhã deste domingo (9), durante patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM) na rua Nazira Ginaíd Felipe, no bairro Boa Esperança, em Cachoeiro de Itapemirim, a guarnição se deparou com três indivíduos, que segundo a GCM, estavam usando uma substância análoga à maconha.

Durante a abordagem, foi constatado que um dos três indivíduos estava com mandado de busca e apreensão em aberto. Assim, o jovem de 18 anos foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, para as devidas providências.

Os outros dois indivíduos foram liberados, pois não foram encontrados mandados de prisão contra ambos.

