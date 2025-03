Jovem é assassinado a tiros no Sambão do Povo em Vitória

Um jovem, de 19 anos, foi morto a tiros, na madrugada desta terça-feira (4), nas proximidades do Tancredão, também conhecido como no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, Vitória.

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), uma equipe foi acionada. Ao chegar ao local, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atestou o óbito da vítima.

Em depoimento aos militares, a esposa do jovem contou que quatro suspeitos chegaram até o casal, pediram para que o companheiro desbloqueasse o celular e, posteriormente, levaram a vítima para a parte de trás de uma arquibancada, onde efetuaram os disparos.

Segundo a PM, buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

