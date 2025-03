Kickboxing e judô movimentam Centro de Treinamento em Vitória

Neste sábado (22), o Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, sede da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória, receberá a realização do Exame Nacional de Faixas de kickboxing e os treinos da seleção capixaba de judô.

O Exame Nacional de Faixas acontece no sábado (22), às 15h. Durante o evento, os atletas serão avaliados para as graduações do 1º Dan, 2º Dan e 3º Dan, passando por uma série de testes que incluem avaliação técnica, prova teórica, testes físicos e combates.

Já os treinos da seleção capixaba de judô aconteceram ao longo da manhã de sábado (22), nas categorias sub-13, sub-15, cadete, júnior e sênior. Os atletas se preparam para o Campeonato Brasileiro Regional III, que ocorrerá nos dias 29 e 30 deste mês de março, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador.

Tanto as atividades do kickboxing quanto do judô serão realizadas no Ginásio de Lutas “Algênio Moreira de Barros”, que foi reinaugurado recentemente após a reforma e ampliação do espaço, além da aquisição de novos equipamentos esportivos de alto padrão. O investimento foi de R$ 13,71 milhões.

