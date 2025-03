Piloto capixaba estreia na temporada 2025 da Copa Truck

A temporada 2025 da Copa Truck começará com a 1ª etapa marcada para este domingo (23) no Autódromo Internacional de Campo Grande (MS), a partir das 12h10.

O capixaba Hugo Cibien, patrocinado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (Liec), disputará sua primeira temporada completa na principal competição de caminhões do mundo.

O piloto da Vannucci Racing estreia no circuito sul-mato-grossense e projeta um ano vitorioso após um desempenho promissor em 2024.

O piloto

Cibien iniciou sua jornada na Copa Truck na reta final da temporada passada e logo se destacou, subindo ao pódio na 6ª etapa em Cascavel (PR) e conquistando bons resultados em Tarumã (RS) e Curvelo (MG).

“Eu não sabia a importância da Copa Truck até ser convidado pelo Leandro Totti para correr algumas etapas. A atmosfera é incrível, e o nível de competitividade me surpreendeu”, comenta o piloto, que conduzirá o Volvo número 92 na divisão Super Truck Elite.

Para 2025, o capixaba aposta na experiência adquirida para brigar por vitórias e títulos.

“Ano passado tudo era novidade. Agora, com mais conhecimento da dinâmica das corridas, começo o campeonato focado em estar sempre no topo”, afirma. Com 40 caminhões de mais de 1.300 cavalos disputando cada metro da pista, Cibien espera desafios intensos na temporada.

As duas corridas da etapa de abertura serão realizadas no domingo (23), a partir das 12h10, com transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes, SporTV3 e pelos canais oficiais da Copa Truck no YouTube, além do site da CATVE.com e dos aplicativos Bandplay e SporTV Play.

