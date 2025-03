Leilão: TJES coloca à venda imóveis por falta de pagamento de IPTU

A 1ª Vara da Fazenda Pública de Execuções Fiscais Municipais de Vitória realizará um Leilão de Bens, predominantemente imóveis, em 55 processos da Unidade Judiciária. A medida tem a finalidade de quitação das cobranças de IPTU e demais débitos junto ao município de Vitória.

O leilão ocorrerá no próximo dia 27 de março, em dois horários, às 9h e 11h, e será realizado exclusivamente de forma eletrônica, por meio da plataforma www.hdleiloes.com.br.

Os valores de avaliação dos imóveis variam entre R$ 34.000,00, referente a um terreno localizado no Bairro Bonfim, até R$ 15.000.000,00, valor de avaliação de um terreno com 2.368,43m² situado em Santa Lúcia, Vitória/ES. Esses bens serão leiloados em razão do não pagamento do IPTU. A legislação prevê que a inadimplência desse tributo pode acarretar a venda judicial do imóvel.

Além dos imóveis, serão leiloados carros, motos e outros bens móveis, cujas especificações e valores de avaliação poderão ser consultados no edital do leilão. Os interessados deverão acessar o site da leiloeira para consultar o edital completo, verificar as condições de participação e realizar o cadastro prévio.