Liga das Nações: saiba onde assistir Croácia e França ao vivo

Pelas quartas de final da Liga das Nações, Croácia e França se encaram, nesta quinta-feira (20). O jogo será realizado no estádio Poljud, na cidade croata Split. A bola vai rolar a partir das 16h45. No entanto, onde assistir Crocia e França ao vivo?

Quem faz a transmissão do jogão é o Sportv (TV fechada) e a Disney+ (streaming).

Como chegam Croácia e França?

Pelo Grupo 1, a Croácia ficou com a segunda posição, com oito pontos. Já a seleção francesa liderou o Grupo 2, com 13 pontos.

O jogo de volta entre as equipes será neste domingo (23), no Stade de France. A seleção que avançar enfrenta Espanha ou Holanda nas semifinais.

Prováveis escalações – Croácia x França

Croácia: Livaković; Stanišić, Šutalo, Pongračić e Gvardiol; Kovačić, Modrić e Pašalić; Kramarić, Budimir e Perišić. Técnico: Zlatko Dalic.

Livaković; Stanišić, Šutalo, Pongračić e Gvardiol; Kovačić, Modrić e Pašalić; Kramarić, Budimir e Perišić. Zlatko Dalic. França: Maignan; Koundé, Konaté, Saliba e Digne; Tchouaméni, Camavinga (Guendouzi) e Rabiot; Dembélé, Mbappé e Olise. Técnico: Didier Deschamps.

Ficha técnica – Croácia x França

Data: 20, quinta-feira

Hora: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Poljud, em Split (Croácia)

Leia também: Eddie Jordan morreu: veja a causa da morte