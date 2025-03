Liga das Nações: saiba onde assistir França e Croácia ao vivo

Neste domingo (23), no Stade de France, a França tenta reverter o placar contra a Croácia. No segundo jogo das quartas de finais da Liga das Nações, os croatas tem a vantagem depois de vencerem por 2 a 0, no confronto de ida. A bola vai rolar a partir das 16h45 (horário de Brasília). Mas onde assistir França e Croácia ao vivo?

O jogo será transmitido pelo Sportv2 (TV fechado).

Como foi o primeiro jogo?

No primeiro confronto, a Croácia construiu a vantagem logo no primeiro tempo. Os gols foram marcados pelo atacante Budimir e por Perisic.

Nesse sentido, os croatas podem perder até por um gol de diferença para avançar. Já a seleção francesa, se quiser seguir na competição, precisa de, pelo menos, três gols.

Onde assistir França x Croácia ao vivo?

Sportv2 (TV fechada)

Prováveis escalações – França x Croácia

Croácia: Livaković; Stanišić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol; Kovačić, Modrić; Perišić, Baturina, Kramarić; Budimir. Técnico: Zlatko Dalic.

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Barcola. Técnico: Didier Deschamps. Croácia: Livaković; Stanišić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol; Kovačić, Modrić; Perišić, Baturina, Kramarić; Budimir. Técnico: Zlatko Dalic.

