Lille x Lens AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Lille e Lens se enfrentam neste domingo (30), às 15h45 (horário de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy, em partida válida pela 27ª rodada da Ligue 1. O confronto coloca frente a frente duas equipes que brigam diretamente por uma vaga nas competições europeias. Contudo, onde assistir Lille x Lens ao vivo?

Este grande duelo, que promete agitar a rodada do Campeonato Francês, contará com transmissão ao vivo da ESPN (TV por assinatura) e também do Star+ (streaming).

Lille mira G4 e vaga na Champions

O Lille faz uma campanha consistente na Ligue 1 e segue firme na briga por um lugar entre os quatro primeiros colocados. A equipe de Bruno Génésio ocupa a 7ª posição atualmente, com 44 pontos, e busca um triunfo em casa para se aproximar da zona de classificação da Champions League.

Jogando diante de sua torcida, o Lille aposta na solidez defensiva para vencer um rival direto na luta pelas primeiras colocações.

Lens tenta encostar no pelotão de frente

O Lens chega para o clássico regional com a missão de se recuperar na tabela. Atualmente na 9ª posição, com 39 pontos, o time de Will Still precisa da vitória para se aproximar do G6 e manter vivo o sonho de disputar uma competição europeia na próxima temporada.

Confronto equilibrado no Derby du Nord

O clássico entre Lille e Lens, conhecido como Derby du Nord, tem sido marcado por muito equilíbrio nos últimos anos. Sobretudo, o Lille aposta na posse de bola e na eficiência ofensiva, enquanto o Lens se destaca pelo jogo físico e pelas rápidas transições. Com estilos diferentes, o duelo promete ser movimentado e com boas chances de gol para ambos os lados.

Prováveis escalações

Lille (Bruno Génésio): Lucas Chevalier, Aissa Mandi, Bafode Diakite, Gabriel Gudmundsson, Ismaily, Benjamin Andre, Andre Gomes, Mitchel Bakker, H. Arnar Haraldsson, Remy Cabella e Jonathan David.

Lens (Will Still): Mathew Ryan, Jonathan Gradit, Juma Bah, Facundo Medina, Ruben Aguilar, Nampalys Mendy, Neil El Aynaoui, Deiver Machado, Jeremy Agbonifo, Wesley Said e Florian Sotoca.

Ficha técnica:

Data: Domingo, 30 de março de 2025

Domingo, 30 de março de 2025 Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Stade Pierre-Mauroy, Lille, na França

Onde assistir Lille x Lens:

ESPN (TV por assinatura) e Star+ (streaming)

