Lubiana pleiteia presidência da Amunes pela segunda vez; confira

Mário Sérgio Lubiana (PSB), prefeito de Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo, está se preparando para disputar a presidência da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) pela segunda vez. A eleição para o biênio 2025-2027 ocorrerá no próximo dia 31.

Em entrevista ao portal AQUINOTICIAS.COM, Lubiana afirmou que ‘até o final desta semana será definida a composição completa de sua chapa’. Atualmente, a Amunes é presidida por Luciano Pingo (MDB), ex-prefeito de Ibatiba, que deixará o cargo – presidente da Amunes – ao término de seu mandato. Especula-se que Luciano Pingo possa ser nomeado para ocupar uma vaga no secretariado de Casagrande.

Com o apoio de Luciano Pingo, de diversos outros prefeitos e também do governador Renato Casagrande, Lubiana, que cumpre seu terceiro mandato como prefeito, pode ter uma chapa única.

Caso seja eleito, Lubiana retornará ao comando da associação, cargo que ocupou entre 2019 e 2021, quando era vice de Gilson Daniel. Naquela ocasião, Gilson deixou o posto para assumir uma cadeira no secretariado de Casão.

