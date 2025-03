Comitiva do ES visita Vietnã para fortalecer a competitividade do café

Lideranças das principais regiões produtoras de café robusta/conilon no mundo se unem no Vietnã, maior produtor global do grão, em uma missão do Espírito Santo que visa fortalecer o intercâmbio e aumentar a competitividade do café conilon capixaba no mercado internacional. A missão, que ocorrerá entre os dias 4 e 14 de março, conta com a participação do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), do secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, do presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória (CCCV), Fabrício Tristão, cafeicultores e profissionais dos setores de exportação e da indústria do café.

Competitividade

O objetivo é fortalecer a posição do Estado no cenário global, aproveitando a experiência do Vietnã, o maior produtor mundial de café robusta, para aprimorar o processo produtivo, industrialização e comercialização do Conilon capixaba. “A revolução tecnológica no Espírito Santo é uma referência mundial em produtividade, mas precisamos ir além e evoluir em outras áreas para melhorar nossa competitividade”, afirmou o vice-governador Ricardo Ferraço. Segundo ele, o Estado se consolidou como um polo tecnológico em cultivo, mas a meta é adensar a cadeia produtiva para gerar mais valor agregado e resultados melhores para o setor.

Enio Bergoli, secretário de Agricultura, ressaltou a importância dessa troca. “É uma oportunidade para aprender com os processos de um país que lidera a produção mundial do café canéfora. Nosso Conilon capixaba está presente em mais de 50 mil propriedades no Espírito Santo e compete diretamente com o Vietnã no mercado internacional”, destacou.

Regiões de cultivo

Durante a missão, a comitiva capixaba visitará regiões de cultivo, indústrias e parques logísticos no Vietnã, com o objetivo de compreender como funciona o ecossistema da cafeicultura vietnamita. O convite foi feito pelo presidente da Associação de Café e Cacau do Vietnã (VICOFA), Nguyen Nam Hai.

Desafios no Vietnã e recordes para o Espírito Santo

A safra de café do Vietnã em 2024 foi afetada por problemas climáticos, resultando em queda na produção. Além disso, o país enfrentou dificuldades nas exportações devido a mudanças e diminuição de rotas comerciais, impactadas pela instabilidade de segurança no leste europeu e Oriente Médio.

Enquanto isso, o Espírito Santo celebra um ano histórico com recordes nas exportações de café. Em 2024, os portos capixabas exportaram 8.380.636 sacas de café, superando em 1,21% o recorde anterior, de 2002. O café conilon respondeu por 84% desse volume, o equivalente a mais de 7 milhões de sacas. Além disso, o café conilon atingiu preços recordes, com a saca de 60 quilos sendo negociada a R$ 2.000 no início de 2025, mais que o dobro do valor registrado em dezembro de 2023.

Esses resultados consolidam o café conilon como um produto de alto valor no mercado internacional e reforçam a liderança do Espírito Santo, responsável por cerca de 70% da produção nacional, na produção dessa cultura.

