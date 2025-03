Lula indica Guido Mantega para o Conselho Fiscal da Eletrobras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega para integrar o Conselho Fiscal da Eletrobras. A nomeação ocorre um ano após Lula considerar Mantega para a presidência da Vale, opção que gerou resistência entre acionistas da mineradora.

Além de Mantega, o governo indicou Silas Rondeau, Maurício Tomalsquim e Nelson Hubner para o Conselho de Administração da Eletrobras. Os três já ocuparam cargos em gestões petistas e são críticos da privatização da companhia. Atualmente, Tomalsquim atua como diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras.

O Conselho Fiscal, para o qual Mantega foi designado, tem a função de supervisionar a administração da empresa de forma independente. Já o Conselho de Administração é responsável por definir as diretrizes estratégicas da estatal.

Leia Também: Bolsonaro rebate Lula e contesta narrativa de tentativa de golpe

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui