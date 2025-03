Lula nomeia Gleisi Hoffmann ministra para reforçar laços com Congresso

Em evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a nomeação da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) como ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI). A nova ministra assume a função com o desafio de estreitar o diálogo entre o governo e o Congresso Nacional.

Articulação

A escolha de Gleisi substitui Alexandre Padilha, que passa a comandar o Ministério da Saúde. Ex-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) e parlamentar experiente, Gleisi Hoffmann terá a missão de conduzir a articulação política do governo junto ao Legislativo e ao Judiciário.

A nomeação acontece em meio a críticas sobre a baixa representatividade feminina nos ministérios. Atualmente, apenas nove das 38 pastas são lideradas por mulheres. O próprio presidente Lula já reconheceu a necessidade de ampliar a presença feminina no governo e tem debatido o tema com a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja.

Fortalecimento da base

Com a chegada de Gleisi Hoffmann à Secretaria de Relações Institucionais, o governo busca fortalecer sua base no Congresso, garantindo apoio para a tramitação de projetos e medidas prioritárias.

Leia Também: Lula assina MP com nova linha de crédito consignado para quem é CLT