Lula retorna ao Brasil após uma semana na Ásia e acordos assinados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna ao Brasil neste domingo (30), após uma semana de compromissos na Ásia, onde visitou Japão e Vietnã. A comitiva presidencial, que inclui ministros de Estado e líderes políticos como os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), concluiu a missão com uma série de acordos voltados ao estreitamento dos laços econômicos e políticos do Brasil com os países asiáticos.

Investimentos

A visita ao Japão teve como um dos principais objetivos o aumento das trocas comerciais e investimentos entre as duas nações. Durante a estadia, foram assinados acordos econômicos importantes, incluindo a ampliação do mercado de carne bovina in natura. Além disso, o presidente Lula se encontrou com o imperador Naruhito e com empresários de diversos setores, como agronegócio, energia e siderurgia. O comércio bilateral, que atualmente soma US$ 11 bilhões, tem como meta superar os US$ 17 bilhões registrados em 2011.

Outro destaque foi o acordo entre a Embraer e empresas japonesas do setor aéreo, resultando na venda de 20 aeronaves, com um investimento estimado em R$ 10 bilhões. Lula também se reuniu com o primeiro-ministro japonês para tratar de questões globais, como a reforma das Nações Unidas e do Conselho de Segurança, tema relevante em um cenário internacional de crescentes conflitos.

Cooperação comercial e industrial

No Vietnã, a agenda do presidente culminou na retomada das exportações de carne bovina brasileira para o país asiático. Em encontro com o primeiro-ministro Phạm Minh Chính, foram assinados dois acordos e dois memorandos de entendimento. Os acordos envolvem a atividade remunerada de dependentes de missões diplomáticas e a proteção mútua de informações confidenciais. Além disso, um memorando trata de cooperação comercial e industrial, enquanto outro busca parcerias no setor esportivo, com foco no futebol.

O comércio entre Brasil e Vietnã, que alcançou US$ 7,7 bilhões em 2024, posiciona o país como o quinto maior destino de produtos agropecuários brasileiros. Com um superávit de US$ 415 milhões para o Brasil no ano passado, o governo brasileiro tem como meta ampliar este valor para US$ 15 bilhões até 2030.

Convites

Lula também reforçou o interesse em aproximar o Japão e o Vietnã da zona comercial do Mercosul, bloco que o Brasil assumirá a presidência em julho. O presidente convidou os líderes asiáticos para participarem do encontro do Brics, em julho, no Rio de Janeiro, e da COP30, em Belém, no mês de novembro.

Leia Também: Lula indica Guido Mantega para o Conselho Fiscal da Eletrobras