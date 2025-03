Marataízes comemora Dia Mundial da Água com passeio ciclístico e conscientização A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em comemoração ao Dia Mundial da Água, realizou no último sábado, 22 de março, o Passeio Ciclístico Águas de Marataízes. O percurso de aproximadamente 15 quilômetros começou às 7h30 no Porto da Barra e terminou às 10h na Lagoa do Siri.

Antes do passeio, os participantes receberam um café da manhã fornecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (Semasht). Teve também palestra proferida pelo educador ambiental Rodrigo Marvila Peçanha. Um carro de apoio também forneceu água aos ciclistas durante todo o trajeto.

O evento teve apoio também das secretarias de Serviços Urbanos, Cultura, Saúde e Defesa Social, por meio dos guardas municipais, guarda-vidas e Defesa Civil.

O secretaria de Meio Ambiente, fez uma ação de conscientização ambiental, com distribuição aos ciclistas e banhistas de sacolas sustentáveis para o recolhimento de lixo nas praias. Afinal, é dever de todos nós proteger o maior ambiente e os recursos hídricos.

