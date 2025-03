Marataízes inaugura sede própria do Procon

A Prefeitura de Marataízes deu um passo importante rumo à economia e à eficiência na gestão pública com a inauguração da nova sede própria do Procon Municipal, realizada nesta sexta-feira (21). Localizado na Avenida Rubens Rangel, próximo à antiga rodoviária, o novo espaço substitui o antigo imóvel alugado na Barra, representando uma economia anual de R$ 78.297,00 para os cofres públicos, valor antes gasto com o aluguel mensal de R$ 6.524,00.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Toninho Bitencourt, do vice-prefeito Willian Duarte, do coordenador do Procon, Maycon Souza, além de secretários municipais, servidores públicos e membros da comunidade.

Além de ampliar a estrutura de atendimento ao cidadão, a nova sede do Procon marca o início de um plano estratégico da Prefeitura para reduzir o número de imóveis alugados pelo município. Está em fase de desenvolvimento o projeto de um Centro Administrativo, que reunirá diversas secretarias e órgãos públicos hoje instalados em prédios locados.

A iniciativa reforça o compromisso da atual gestão com o uso responsável dos recursos públicos e a busca por soluções duradouras que melhorem a qualidade dos serviços oferecidos à população de Marataízes.