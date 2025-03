Marataízes: projeto reúne quase 500 alunos para doar medula óssea

O projeto “A GOTA QUE FALTAVA“, criado por Madsson Marçal Miguel, professor e doador de sangue a mais de 10 anos, irá realizar, pela segunda vez, a campanha de doação de medula óssea, que inicialmente contava com poucos alunos de Marataízes, agora, já são quase 500 doadores.

A segunda edição do projeto, que já conta com três anos, acontecerá no dia 15 de agosto de 2025, das 7h às 13h, dependendo da quantidade de doadores, o horário pode se estender até às 14h. O local ainda está sendo resolvido, junto com a Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (Sesa).

Além das doações, o projeto está planejando realizar uma corrida de doadores, ainda em 2025, para promover a campanha, contudo, a data e local ainda vão ser decididos, junto com a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Sobretudo, as doações de sangue já começaram, e seguem até o final deste ano. Segundo Madsson, ainda restam por volta de 250 a 300 alunos, que ainda estão esperando para realizar as doações.

Quem pode doar?

Inicialmente, a campanha está sendo realizada com alunos, que tenham 16 anos ou mais e autorização dos responsáveis. Porém, Madsson pretende abrir a campanha para toda cidade, com o intuito de transformar o projeto em algo ainda maior.

“Tem muita gente mandando mensagem no privado, perguntando se pode participar. Seria legal se nós conseguíssemos ganhar força, abrindo para todos os moradores de Marataízes e região. Todo mundo tem o direito de doar”, ressaltou Madsson.

Campanha

A campanha que Madsson criou com os alunos, veio de um pensamento sobre a quantidade de pessoas de Cachoeiro de Itapemirim e todas as cidades vizinhas, que segundo o professor, daria mais de 500 mil habitantes. Mesmo com tantas pessoas, o polo de doação de sangue não se consegue arrecadar 1000 bolsas de sangue, ainda segundo Madsson. “É uma defasassem muito grande, e o a bolsa de sangue tem um processo de vencimento muito rápido, das plaquetas. Ou seja, sempre está precisando”, finalizou o professor.

Leia também: Ciclistas de Cachoeiro sobem no pódio mais uma vez em evento no RJ