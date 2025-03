‘Março, mês do teatro’: grupo Rerigtiba celebra a arte cênica

O Grupo de Teatro Rerigtiba, um dos mais antigos e atuantes do Espírito Santo, convida o público para a 5ª edição do “Março, Mês do Teatro”.

O evento, que acontecerá de terça-feira (25) a domingo (30), no Espaço Cultural Rerigtiba em Anchieta, promete ser uma celebração ímpar da arte teatral, oferecendo uma programação diversificada e enriquecedora.

Telma Amaral, diretora e produtora do Grupo Rerigtiba, destaca a importância do evento:

“Nossa 5ª edição do ‘Março, Mês do Teatro’ é uma celebração da diversidade e da criatividade que o teatro proporciona. Dessa forma, cada espetáculo e oficina foram cuidadosamente selecionados para oferecer ao público uma experiência única, refletindo nosso compromisso com a pesquisa e a inovação teatral”, ressalta.

Destaques da programação

Destaques da programação incluem os espetáculos “Janelas” e “A Maldição e o Mistério de Kalá”, ambos dirigidos pela prestigiada encenadora Tiche Vianna (SP), explorando o uso de máscaras.

Além disso, o evento também conta com um intercâmbio em palhaçaria com a companhia Lacarta Circo Teatro, de Vitória, que apresentará o espetáculo “Dose Dupla” e ministrará uma oficina de iniciação à palhaçaria.

Oficinas gratuitas

Além das apresentações, o público poderá participar de oficinas gratuitas, como “Treinamento do Ator ao Personagem” e “Iniciação à Palhaçaria: Menor Máscara do Mundo”, ministradas por profissionais experientes. Desse modo, as inscrições devem ser feitas através do WhatsApp: (28)98811-8468.

O evento

O “Março, Mês do Teatro” não é apenas um evento, mas uma oportunidade de imersão no universo teatral, oferecendo espetáculos para todas as idades e oficinas formativas que estimulam a criatividade e o desenvolvimento artístico dos participantes.

Nesse sentido, esta edição faz parte do projeto “Cultura Acessível: Palco para Todos”, viabilizado através do edital de atividades continuadas, com incentivo da Lei Paulo Gustavo (LPG) por meio da Secretaria da Cultura (Secult) e Ministério da Cultura (Minc), Governo Federal.

O evento não apenas homenageia o Dia Mundial do Teatro, mas também busca promover a formação de plateia e difundir o teatro em Anchieta e região.

Serviço:

Evento: “Março, Mês do Teatro” – 5ª Edição

Data: 25 a 30/03 (terça-feira a sábado)

Local: Espaço Cultural Rerigtiba (Av. Oliveira, 334, anexo, Justiça II, Anchieta)

Entrada: Gratuita

Informações, reservas e inscrições para oficinas pelo WhatsApp: (28) 98811-8468

Programação de espetáculos:

Terça-feira (25), 19h: “Janelas” (Classificação: 12 anos)

Quinta-feira (27), 19h: “A Maldição e o Mistério de Kalá” (Classificação: 10 anos)

Sábado (29), 17h: “Dose Dupla” (Classificação: Livre)

Domingo (30), 19h: “Cadê Mafalda?” (Classificação: Livre)

Oficinas:

Quarta-feira (26), 17h-22h: “Treinamento do Ator ao Personagem”

Sexta-feira (28), 9h-12h e 14h-17h: “Iniciação à Palhaçaria: Menor Máscara do Mundo”

Leia também: Superenchente em Mimoso do Sul: como estão os sobreviventes após 1 ano