Marcos Pereira responde Malafaia após críticas sobre anistia; entenda

O deputado federal Marcos Pereira (SP), presidente nacional do Republicanos, respondeu às críticas do pastor Silas Malafaia, que o atacou por não defender publicamente o projeto de lei que propõe anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Malafaia, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, criticou Pereira por sua postura em relação à proposta. Em resposta, o deputado afirmou que o pastor “exala e transpira ódio”, o que, segundo ele, compromete sua capacidade de reflexão. “Esse ódio faz com que ele deixe de refletir e se manifestar com inteligência”, declarou.

“Farpas”

Pereira ainda sugeriu que Malafaia se dedique ao trabalho pastoral ou ingresse na política formalmente. “Se ele se julga um bom pastor, que cuide de suas ovelhas. Ou então, que dispute uma eleição e fale no Parlamento como um parlamentar”, afirmou.

O deputado explicou que sua posição técnica é de que “não é possível anistiar quem ainda não foi condenado”, mas destacou que há uma “tendência favorável à anistia” dentro do partido. No entanto, a decisão final cabe à bancada dos 44 deputados federais do Republicanos.

Influencia partidária

A legenda tem ampliado seu protagonismo na Câmara dos Deputados, onde a proposta de anistia foi protocolada. No último dia 1º de fevereiro, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) assumiu a presidência da Casa, fortalecendo a influência do partido no Congresso.

