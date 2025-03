Ministério dos Transportes e ANTT debatem infraestrutura no ES

Com uma infraestrutura integrada de ferrovias, rodovias e portos, o Espírito Santo tem se destacado como um hub logístico estratégico no Brasil. A Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e a Ferrovia Vitória-Rio (EF-118) reforçam o transporte de cargas, enquanto as rodovias BR-101 e BR-262 garantem conexões eficientes. Além disso, portos como Tubarão, Vitória e Portocel impulsionam as exportações de minério de ferro, celulose e petróleo.

Para discutir desafios e oportunidades no setor, o LIDE ES realiza, na próxima terça-feira (18), o Seminário Infraestrutura e Logística – Espírito Santo como solução logística para o Brasil, reunindo lideranças e especialistas no auditório da Findes, em Vitória.

O evento exclusivo para membros do grupo empresarial é liderado pelo empresário e presidente do LIDE ES, Thiago Santos. O Seminário contará com a presença do secretário nacional de transporte ferroviário do Ministério dos Transportes, Leonardo Cezar Ribeiro, o Head LIDE Transportes e conselheiro de Infraestrutura da Fiesp, Rodrigo Vilaça, do superintendente de Transporte Ferroviário da ANTT, Alessandro Baumgartner, além de empresários e executivos que fazem parte do Conselho Estratégico do grupo. Representantes dos principais terminais e operadores confirmados como Imetame, Portocel, Petrocity, Vports e Porto Central também estarão presentes.

Investimentos estratégicos

“O Espírito Santo vive um momento crucial. Para mantermos a competitividade após o fim dos incentivos fiscais em 2032, precisamos acompanhar de perto as discussões sobre infraestrutura, nos atualizar, questionar e levar nossas demandas à bancada federal e ao governo. Vamos discutir investimentos estratégicos nos portos Imetame e Porto Central, a importância da conexão ferroviária para a logística eficiente e queremos ouvir os representantes da Vports e do TVV/Log-In. No LIDE, conectamos líderes e promovemos o intercâmbio de conhecimento de mercado, criando um ambiente propício para a tomada de decisões estratégicas”, disse Thiago Santos.

O evento será dividido em duas temáticas principais: ferrovias e portos. A primeira mesa redonda, mediada por Rodrigo Vilaça e que terá também a participação de Leonardo Cezar Ribeiro, discutirá as ferrovias administradas pela ANTT, o projeto da EF-118 e outras oportunidades no setor. Já a segunda mesa abordará os mais importantes terminais portuários do estado, com atualizações sobre projetos, investimentos e oportunidades. O debate será coordenado por Fabrício Cardoso, head de Infraestrutura e Logística do LIDE ES e sócio da Macro Investimentos.

O LIDE

Fundado no Brasil em 2003, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais tem unidades localizadas em diversos pontos no mundo e promove a integração entre empresas, organizações e entidades privadas, por meio de programas de debates, fóruns de negócios, atividades de conteúdo e iniciativas de apoio ao debate econômico. Presente em cinco continentes e com 36 setores de atuação, abrange áreas como educação, tecnologia, mobilidade, justiça e ESG.

No Espírito Santo, o escritório do LIDE foi inaugurado em dezembro de 2024 e é liderado pelo empresário Thiago Santos. O Conselho Estratégico do LIDE ES é composto por executivos de segmentos importantes. Integram o grupo: Sidemar Acosta (Sindiex), Paulo Baraona (Findes), Valcemiro Nossa (Fucape Business School), Rodrigo Miranda (VPx Company), Paulo Henrique Correa (Valor Investimentos), Francisco Carvalho (Timenow Engenharia, AEVO Tecnologia da Informação e Quanttar Inovação), Flávia da Veiga (BeHappier), Ana Paula França (Acelera Mulheres), Flávia Milanez Milaneze (Milanez & Milaneze), Juarez Gustavo Soares (Ademi-ES e Summit Planejamento Imobiliário), Roberta Kato (Kato Consultoria e Treinamento) e Sérgio Denicoli (AP Exata -Inteligência e Digital).