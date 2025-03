Misteriosa espiral brilhante surge no céu da Europa e intriga moradores

Na noite desta segunda-feira (24), moradores do Reino Unido e de diversas partes da Europa foram surpreendidos por uma espiral brilhante que riscou o céu por alguns minutos antes de desaparecer. O fenômeno, registrado em fotos e vídeos, gerou especulações, mas logo teve sua origem esclarecida: tratava-se de um efeito provocado pelo lançamento do foguete Falcon 9, da SpaceX, a partir da Flórida, nos Estados Unidos.

De acordo com astrônomos, a espiral se forma quando o foguete libera combustível residual no espaço. Esse material congela em alta altitude e reflete a luz solar, criando o efeito luminoso intrigante. O astrônomo Allan Trow, que acompanhou o fenômeno do parque nacional Bannau Brycheiniog, no País de Gales, destacou que eventos como esse são raros, mas já foram observados em outros lançamentos espaciais.

Missão confidencial

O Falcon 9 estava em uma missão confidencial para o Escritório Nacional de Reconhecimento dos Estados Unidos, transportando uma carga secreta. A SpaceX e o Centro Espacial Kennedy confirmaram o lançamento, mas detalhes da operação permanecem sigilosos.

Embora incomum, esse tipo de espiral já foi avistado em diferentes partes do mundo após lançamentos espaciais, reforçando que se trata de um fenômeno atmosférico causado pelo descarte de combustível em órbita. Ainda assim, a visão inesperada no céu europeu não deixou de fascinar aqueles que tiveram o privilégio de testemunhá-la.

*Com informações da BBC Internacional

