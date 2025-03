Moradores cobram solução para buracos e rachaduras em ponte de Castelo

Moradores das comunidades de Milagrosa, Conquista e Jabuticabeira, no interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo, denunciam as precárias condições das estradas vicinais da região. Com cerca de 107 famílias e uma importante empresa de compra de café em Jabuticabeira, os residentes cobram um posicionamento do poder público sobre possíveis melhorias na infraestrutura viária.

Além da má conservação das estradas, que representa risco para quem trafega pelo local, uma ponte em Jabuticabeira preocupa ainda mais os moradores. A estrutura apresenta rachaduras, gerando apreensão entre aqueles que precisam utilizá-la diariamente.

Falta de manutenção

Diante da falta de manutenção, os próprios moradores se mobilizam para garantir o mínimo de condições de tráfego. “Isso aqui está uma vergonha. Se queremos estradas transitáveis, temos que agir por conta própria. Roçamos os matos na beira das vias e tampamos os buracos. Aqui passam veículos escolares e caminhões de carga, mas as condições são péssimas”, desabafou um morador, que preferiu não se identificar.

Outra moradora destacou a insegurança causada pela ponte danificada. “Nosso município vive de marketing. Nas redes sociais, tudo parece perfeito, mas a realidade é bem diferente. A ponte em Jabuticabeira é um exemplo do abandono do poder público. Será preciso um acidente grave para que algo seja feito?”, questionou.

O que diz a Prefeitura?

O prefeito de Castelo, João Paulo Nali, reafirmou, por meio de nota, que o município permanece em estado de emergência devido aos impactos das fortes chuvas que atingiram a região em janeiro. Segundo ele, mais de 80% das estradas rurais foram danificadas, exigindo um esforço contínuo da administração para restaurar as vias.

“Desde então, estamos trabalhando, inclusive aos finais de semana e feriados, para restabelecer as estradas. Atualmente, contamos com seis frentes de trabalho em diferentes regiões, atuando na recuperação de mais de 2 mil quilômetros de vias afetadas”, ressaltou o prefeito.

Nali também comentou sobre a situação nas comunidades de Jaboticabeira, Milagrosa e Conquista. De acordo com ele, diversos serviços já foram realizados nesses locais ao longo do ano, mas alguns trechos enfrentam dificuldades devido a intervenções particulares, como o fechamento de saídas de água e alterações no terreno, que impactam diretamente as estradas.

Ainda segundo o prefeito, as obras seguem um cronograma que prioriza casos de emergência e vias de maior fluxo. “Conforme o planejamento, retornaremos às comunidades citadas para dar continuidade aos reparos necessários”, garantiu.

