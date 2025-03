Moraes devolve eletrônicos de Marcos do Val, mas mantém arma retida

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a devolução dos equipamentos eletrônicos do senador Marcos do Val (Podemos), mas manteve sob custódia uma pistola e seus acessórios. A decisão foi divulgada pelo portal UOL.

Os dispositivos foram apreendidos pela Polícia Federal em junho de 2023, durante uma operação relacionada ao inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A investigação foi aberta por ordem de Moraes após declarações do senador sobre o caso.

Divergências

Marcos do Val apresentou versões divergentes sobre o episódio e chegou a alegar que a intenção era fazer com que Moraes fosse declarado suspeito para atuar nas investigações. Segundo apuração do UOL, o ministro concluiu que os eletrônicos não são mais necessários, pois já passaram por perícia. No entanto, a retenção da arma segue as normas do Código de Processo Penal.

Além disso, o senador continua com o passaporte retido, após o STF negar recurso para reverter a decisão. Em dezembro de 2023, a Corte já havia rejeitado um pedido semelhante, no qual Do Val alegava que a restrição prejudicava o exercício de suas funções, especialmente em eventos internacionais.

Leia Também: Muqui: Câmara sedia evento para aproximar MP da sociedade