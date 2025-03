Muqui: Câmara sedia evento para aproximar MP da sociedade

A Câmara Municipal de Muqui sediará, nesta terça-feira (25), o projeto “Conhecendo o Ministério Público”, que tem como objetivo aproximar a comunidade do trabalho realizado pelos promotores de justiça do Espírito Santo. O evento acontece a partir das 8h30.

A iniciativa é da Associação de Promotores e Procuradores de Justiça do Espírito Santo (AESMP) e Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).

De acordo com as instituições, a ação visa ainda promover um diálogo aberto sobre a importância da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos e garantias fundamentais da sociedade.

