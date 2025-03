Morre primeira delegada do Espírito Santo

A ex-delegada e escritora Neusa Glória dos Santos morreu nesta terça-feira (4). Ela lutava contra o câncer. A sua filha Elaine Tostes confirmou a morte da mãe por meio da sua rede social.

Em seu perfil no Instagram, ela prestou uma homenagem.

“Não vai mais sentir dor. Nunca mais mãezinha te verei chorando, gemendo. Te amo tanto e sei que agora você está em paz. Você é eterna mãe! Te amarei para sempre. Sentirei falta do seu olhar (via o céu e Jesus nele). Você me apresentou o Senhor Jesus mamãe. E foi agora para os braços Dele. Um dia nos encontraremos”, escreveu.

Neusa Glória fez história ao se tornar a primeira mulher a assumir o cargo de delegada da Polícia Civil do Espírito Santo. Na carreira, destacou-se na defesa dos direitos das mulheres e pela conquista de uma cadeira na Academia Feminina Espírito-santense de Letras (AFESL).