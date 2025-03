Morre vendedora que foi esfaqueada enquanto trabalhava em Vila Velha

Morreu a jovem Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, que foi esfaqueada enquanto trabalhava em uma loja no Polo Moda Glória em Vila Velha.

Carla chegou a atender o seu assassino no estabelecimento horas antes de ser atacada, na última segunda-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar, Carla chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e foi encaminhada ao hospital.

Ela teria passado por uma cirurgia, entretanto não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 30 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado.

