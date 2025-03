Morte violenta: corpo de jovem é encontrado dentro de casa no ES

Um jovem, de 19 anos, foi encontrado morto, neste domingo (2), no município de Afonso Cláudio.

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o fato ocorreu na localidade de São Francisco, em uma residência às margens da rodovia ES-165.

“Ao entrar no imóvel, a equipe encontrou a vítima, um indivíduo de 19 anos, caída no chão do quarto com um lençol sobre o corpo. A faca utilizada no crime estava ao lado. Buscas foram realizadas, mas o autor do crime não foi localizado”, disse a PM.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de AfonsoCláudio. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

