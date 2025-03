Violência no ES: jovem invade casa e tenta estuprar vizinha

Um jovem, de 24 anos, foi detido, neste domingo (2), sob a suspeita de tentativa de estupro na localidade de Vila dos Italianos, Santa Maria de Jetibá.

De acordo com a Polícia Militar (PM-ES), uma equipe foi acionada para atender uma possível ocorrência de tentativa de estupro na localidade. No local, uma mulher relatou que o irmão teria invadido a residência da vizinha e tentado estuprá-la.

“Já a vítima contou que estava no banheiro da própria casa quando ouviu alguém entrando no imóvel devagar, porém ela acreditava ser a filha dela ou a mãe. Enquanto ainda estava no banheiro, visualizou o indivíduo na porta. Então ela vestiu a calça e o suspeito entrou no banheiro e a segurou pelos ombros com força. A vítima pediu que não fosse feito nada com ela, mas o indivíduo ficou calado e continuava segurando-a com força”, relatou a PM.

Diante do fato, a vítima começou a empurrá-lo até conseguir expulsá-lo da residência. Já na rua, a mulher pediu por socorro, sendo ouvida por familiares que se aproximaram. O indivíduo fugiu em direção à própria residência onde foi detido.

A Polícia Civil informa que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, assinou um Termo Circunstanciado (TC) por violação de domicílio e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

