Projeto Entrelaços realiza sarau em homenagem a Luís Capucho

O cantor, escritor, compositor e pintor Luís Capucho será o homenageado do sarau que acontecerá no Espaço Thelema, no Centro de Vitória, nesta quinta-feira (20), a partir das 19h30.

O evento é parte da programação do projeto Entrelaços, com organização e curadoria da atriz e produtora cultural Ângela Dionízio, por meio do qual serão realizadas atividades culturais gratuitas durante todo o ano de 2025.

O Entrelaços é realizado através do Edital de Programação Continuada de Espaços Culturais, da Lei Paulo Gustavo (LPG), por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

Luís Capucho

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, Luís Capucho é autor de diversos livros, como: Cartas Para o Edil, Diário da Piscina, Mamãe Me Adora, Rato e Cinema Orly.

Ele também lançou os discos Lua Singela, Cinema Íris, Antigo, Poema Maldito, Crocodilo e La Vida Es Libre. Além disso, ele tem suas composições gravadas por intérpretes como Cássia Eller.

Mais recentemente suas obras inspiraram o documentário Peixe Abissal, de Rafael Saar, premiado na categoria melhor direção no Festival Internacional de Cine Documental Buenos Aires (FIDBA), na Argentina, e na categoria melhor documentário no Queer Lisboa.

Soropositivo desde os anos 1990, Capucho utiliza não somente a infecção pelo HIV, mas também suas sequelas físicas como fontes de sua reinvenção artística.

Suas obras também inspiraram o espetáculo teatral Cinema Orly, com direção de Diogo Liberano, que conta a história de um homem atravessado por vozes e imagens vividas numa sala de cinema, frequentada por figuras socialmente marginalizadas, alvo de preconceitos e caricaturas.

A produtora cultural da Thelema, Ruth Rangel, destaca que tanto Ângela Dionísio quanto Luís Capucho fazem parte da história da Thelema, que em fevereiro último completou sete anos.

“São duas pessoas que ao longo dos anos passaram pela Thelema de maneira muito gentil. Luiz Capucho, por exemplo, esteve com a gente em 2019. Foi uma apresentação curta, um bate papo, mas que impactou a todos. A gente pensou no sarau como forma de prestigiar essas duas pessoas que estão nesse caminhar da Thelema”, diz.

Entrelaços

Nos sete anos de existência da Thelema, muitas ações foram desenvolvidas, com os mais diversos parceiros e inúmeras linguagens. Foram experiências que se entrelaçaram, fazendo com que o espaço cultural se tornasse isso que é atualmente: uma referência no protagonismo dos artistas locais e na democratização da cultura no coração do Centro de Vitória.

O Entrelaços teve início com a I Viradinha da Thelema, no dia 8 de fevereiro. Seu objetivo é dar continuidade aos projetos já existentes, criar novas atividades, fortalecer o diálogo entre agentes culturais, parceiros, artistas e a comunidade.

As ações já são desenvolvidas pela produtora cultural da Thelema, Ruth Rangel.

A Thelema

A Thelema foi inaugurada em fevereiro de 2018, em um espaço na rua Gama Rosa, Centro de Vitória. Em pouco tempo, o espaço cultural passou a ser referência para a classe artística e para o público, principalmente o da Capital, atraindo também pessoas de outros municípios da Grande Vitória.

Assim, a estrutura física onde estava instalada se tornou pequena para a quantidade de pessoas que iam até lá participar das atividades e também para os projetos que estavam sendo propostos pelos produtores da Thelema e por artistas locais.

A solução foi encontrar um espaço maior para se instalar. Por isso, a partir de 2020, a Thelema passou a funcionar na rua Graciano Neves, também no Centro de Vitória, em uma edificação de quase 100 anos que passou muito tempo abandonada após a morte das quatro irmãs que ali habitavam: Oneide, Odaleia, Odete e Olga, todas pianistas. A Thelema se encontra ainda hoje neste imóvel.

Serviço:

“Sarau em homenagem a Luís Capucho”

Data: 20/03 (quinta-feira)

20/03 (quinta-feira) Hora: 19h30

19h30 Local: Espaço Thelema – R. Graciano Neves, 90 – Centro, Vitória – ES, 29015-330

