Motociclista se envolve em acidente com carreta em Ibatiba; veja vídeo

Um motociclista se envolveu em acidente, nesta segunda-feira (3), na entrada da Fazenda Mata da Onça, próximo ao município de Ibatiba.

De acordo com populares, uma carreta com problemas mecânicos estaria parada no acostamento, quando a motocicleta bateu na traseira do veículo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local. Nas imagens, divulgadas pelo Instagram Ibatiba Mil Grau, também é possível observar uma ambulância do Pronto Atendimento de Ibatiba.

Apesar do susto, informações preliminares apontam que o condutor da motocicleta recebeu os primeiros socorros e passa bem.

Vídeo

