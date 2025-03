MPES deflagra Operação Colatina Verde com órgãos ambientais e polícia

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (24/03), a Operação Colatina Verde. A ação ocorreu por meio do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente (CAOA) e da Promotoria de Justiça de Colatina. Também participaram o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar – ES (NOTAER).

O objetivo é fiscalizar as áreas de Mata Atlântica desmatadas ilegalmente nos últimos quatro anos no município de Colatina, cessar os ilícitos e responsabilizar os infratores nas esferas administrativa, civil e criminal.

As equipes se concentraram às 9 horas no campo do Estádio Municipal Justiniano de Mello e Silva, em Colatina, de onde saíram para realizar as fiscalizações em diversas áreas do município.

A operação terá duração de 45 dias e será dividida em três fases. Nesse período, serão fiscalizados aproximadamente 220 pontos onde foi constatado o desmatamento ilegal da cobertura vegetal da região.

Pelo MPES, estiveram presentes na deflagração da operação a Dirigente do CAOA, Promotora de Justiça Bruna Legora de Paula, e a Promotora de Justiça de Colatina Mariana Ferreira Ottoni, além de representantes do IDAF e da Polícia Militar Ambiental. Ao ressaltar a importância desta fiscalização, a Dirigente do CAOA destacou que o dano ao meio ambiente é “irreparável”.

“A Operação Colatina Verde é uma resposta firme e necessária ao grave desmatamento que tem devastado áreas verdes protegidas em Colatina. Não podemos tolerar ações que comprometem a integridade ambiental da região e de todo o Espírito Santo. Os responsáveis por esses crimes ambientais serão identificados e responsabilizados, porque o dano causado ao meio ambiente é irreparável e afeta diretamente a qualidade de vida da população e o equilíbrio climático”, salientou Bruna Legora.

Leia também: Aluna soldado da Polícia Militar é presa por tráfico na Serra