MPES denuncia homem acusado de abusar de um bebê em Domingos Martins

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Domingos Martins, ofereceu denúncia contra um homem de 48 anos, acusado de abusar sexualmente de uma criança de 2 anos, na zona rural do município.

O homem, que já se encontra preso, foi denunciado pelo MPES pelo crime de estupro de vulnerável. A denúncia já foi recebida pelo Poder Judiciário e foi instaurada ação penal em face do suspeito, que agora se tornou réu.

O caso ocorreu no dia 8 de março deste ano, segundo a denúncia, quando a vítima brincava na área externa da residência da família. No momento, a mãe realizava atividades domésticas no interior da casa.

Ao notar a ausência da filha, a mãe saiu para procurá-la e a encontrou em local próximo ao imóvel. A criança estava ao lado do acusado que, ao ser surpreendido, deixou o local.

A mãe socorreu a criança, que relatou dores, e levou-a ao hospital do município de Venda Nova do Imigrante, onde laudos médicos constataram o abuso. Ela relatou que o acusado costumava frequentar a residência da família para utilizar do sinal de internet Wi-Fi.

