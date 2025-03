Município do ES pode se tornar Capital do Achachairu; entenda

Você conhece o achachairu? A fruta, originária da Bolívia, já pode ser encontrada no Brasil. E o melhor: ela é cultivada no município de Itarana, que fica a 120 quilômetros da capital Vitória, ao noroeste do Espírito Santo. A fruta, da mesma família do mangostão e do bacupari – e confundida com a siriguela –, tem sabor agridoce. O nome é atribuído ao guarani e significa “beijo de mel”.

Renda extra

Apesar de a exótica fruta não ter origem brasileira, ela tem ganhado espaço por aqui. Famílias de agricultores de Itarana estão aumentando suas rendas com o cultivo dela. Além de vendê-la, também comercializam mudas produzidas em viveiro. Reconhecendo essa vocação, o deputado Dary Pagung (PSB) propôs no Projeto de Lei (PL) 43/2025 que o município receba o título de Capital Estadual do Achachairu.

De acordo com a justificativa do parlamentar, o cultivo é sustentável. “A planta é rústica, dispensa poda e adubação intensiva e não tem registros de pragas ou doenças, o que reduz o uso de defensivos agrícolas. A valorização no mercado é grande, por ser uma fruta exótica e pouco conhecida, pode alcançar preços elevados, chegando a R$ 30 o quilo no Brasil”, exemplifica.

Alimento de grande potencial

O achachairu tem sido projetado como um alimento de grande potencial nutricional e farmacológico. Ainda segundo o parlamentar, até a casca, apesar de não ser comestível, contém propriedades antioxidantes e pode ser usada para preparar sucos e infusões. “Os benefícios à saúde são diversos. Ele é rico em vitamina C e potássio, auxilia na imunidade, na digestão e na hidratação do organismo”, completa.

Para o deputado, reconhecer a vocação de Itarana ajuda a divulgar as potencialidades do município não apenas para o Espírito Santo, mas também para todo o país, sendo uma forma de abrir portas para atrair novos investimentos.

Leia Também: ES recebe evento sobre o futuro da democracia na era digital; entenda