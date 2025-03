Musical que conta a Paixão de Cristo é confirmado em Vila Velha

O musical “Notas da Paixão” foi confirmado e será apresentado no próximo dia 18 de abril, às 20 horas, no Parque da Prainha, em Vila Velha. A produção traz uma abordagem musical da Paixão de Cristo, narrando momentos desde a angústia de Jesus no Horto das Oliveiras até a crucificação e ressurreição.



Cerca de cem artistas estarão no palco, interpretando, cantando e dançando durante a encenação. As composições originais são de autoria do músico Nícolas Pedrinha, que também atua no papel principal, interpretando Jesus Cristo.



Entre as músicas apresentadas está “Eu Sou Amor”, que representa as últimas palavras de Jesus na cruz e já foi interpretada anteriormente pelos padres Anderson Gomes, em seus shows, e Jacqueson Pimentel, em seu CD “Minha Alegria”.



O roteiro mantém fidelidade aos relatos bíblicos e à tradição cristã, com cenas que destacam momentos significativos da narrativa. Um dos momentos emocionantes é o sofrimento de Maria ao acompanhar a crucificação de seu filho. A entrada é gratuita e aberta a todas as idades.



Informações:

Notas da Paixão

18 de abril, 20h

Parque da Prainha

Gratuito

Leia também: Entrega dos carnês do IPTU 2025 de Vila Velha começa nesta sexta (21)