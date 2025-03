Natação: Campeonato Estadual acontece neste fim de semana, na Serra

O Clube AEST recebe neste final de semana dois grandes eventos organizados pela Federação Aquática Capixaba (FAC). O I Torneio FAC de Categorias e o I Festival FAC Pré-Mirim, Mirim e Petiz reunirão atletas de diversas idades e categorias, e ambos acontecem no sábado (22), nas dependências do clube da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão, que fica em Manguinhos, na Serra.

O 1° Torneio FAC de Categorias contará com a participação de 84 atletas, representando seis diferentes clubes. Já o 1º Festival FAC Pré-Mirim, Mirim e Petiz terá 35 atletas de cinco clubes do Estado, dentre eles o Álvares Cabral e também a AEST, além de atletas do Fluminense (RJ) que nadam como convidados.

Programação:

1ª Etapa: Aquecimento às 7h30, com início das provas às 8h15.

2ª Etapa: Aquecimento às 14h, com início das provas às 14h45.

Atletas de destaque:

Felipe Messias (CIBES): Campeão brasileiro absoluto nos 50m Livre em 2022 e recordista mundial master (Categoria 35+) na mesma prova.

Milena Pizzini (AEST) e Ramzy Novaes (CIBES) : Medalhistas no festival Internacional EKAT 2023, na Rússia.

Lucca Sfalsin (Álvares Cabral): Tetracampeão brasileiro na categoria Infantil e que, agora, está na categoria Juvenil, Atleta convocado para a seleção brasileira escolar para disputar, em abril, o ISF U15 Gymnasiade 2025, na Sérvia.

Matheus Ngome (Álvares Cabral): Multi recordista brasileiro de categoria, iniciando sua trajetória na categoria Infantil.

Guilherme Pagung (CIBES): Campeão brasileiro sênior em 2024, no 100m costas.

Rovanna Agrizzi (Álvares Cabral): Campeã mundial master nos 100m borboleta (Categoria 35+).

