Novos arcos cirúrgicos modernizam hospitais estaduais

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) deu início à entrega de novos arcos cirúrgicos aos hospitais estaduais, com o objetivo de modernizar os centros cirúrgicos e renovar o parque tecnológico das unidades. Ao todo, o Estado investiu R$ 5.075.000,00 na aquisição de sete equipamentos de alta tecnologia.

Somente neste mês de março, quatro arcos cirúrgicos já foram entregues: dois ao Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus; um ao Hospital Estadual de Vila Velha; e um ao Hospital Estadual Alceu Melgaço Filho (HAMF), em Barra de São Francisco.

A partir de abril, a Sesa vai distribuir mais três unidades. Os hospitais HRAS e HAMF receberão mais um arco cada, e o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória, será contemplado com um equipamento.

isso porque esses dispositivos são fundamentais para a realização de cirurgias mais seguras e precisas. Nesse sentido, os arcos cirúrgicos fornecem imagens em tempo real das estruturas internas do paciente, facilitando a tomada de decisões durante os procedimentos e reduzindo riscos operatórios.

De acordo com a subsecretária de Estado de Atenção à Saúde, Carolina Sanches, a iniciativa reafirma o compromisso do governo estadual em oferecer uma assistência mais qualificada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Os arcos cirúrgicos são essenciais para o bom funcionamento dos centros cirúrgicos, especialmente em casos mais complexos, pois garantem agilidade e precisão à equipe médica”, afirmou a subsecretária.

Além dos hospitais diretamente administrados pelo Estado, a Sesa também destinou recursos para a compra de um arco cirúrgico ao Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória. A unidade, gerida pela Fundação iNOVA Capixaba, recebeu o novo equipamento na última quinta-feira (20).

Leia também: Cursos gratuitos são ofertas ao sistema prisional capixaba