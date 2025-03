Ônibus cai em ribanceira e deixa um morto e 25 feridos; confira

Um grave acidente foi registrado na madrugada desta quinta-feira (6) na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Um ônibus que fazia o trajeto entre Rio de Janeiro e São Paulo caiu em uma ribanceira de aproximadamente sete metros, deixando um adolescente morto e 25 passageiros feridos.

A vítima fatal é um menino de 13 anos, que viajava acompanhado do pai.

Dinâmica do acidente

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus subiu no meio-fio da pista durante uma manobra realizada pelo motorista, o que acabou resultando na queda do veículo na ribanceira. Peritos criminais foram acionados para investigar as causas do acidente.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia informado que o solo teria cedido, provocando a queda do veículo, mas essa versão foi descartada tanto pela PRF quanto pela CCR, concessionária responsável pela rodovia.

Resgate e atendimento

As equipes de resgate, incluindo o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e funcionários da concessionária, foram mobilizadas para prestar socorro às vítimas.

Entre os 25 feridos, 12 já receberam alta após atendimento em unidades de saúde de Pindamonhangaba, Taubaté e Aparecida. Outros 13 seguem hospitalizados, sendo sete no pronto-socorro de Pindamonhangaba, quatro no Hospital Regional de Taubaté e dois na UPA do bairro Araretama.

O acidente ocorreu por volta das 3h25 no Km 98 da rodovia. O ônibus da Viação 1001 havia saído do Rio de Janeiro às 22h de quarta-feira (5) com destino à capital paulista. Parte dos passageiros estava originalmente em outro veículo, que apresentou problemas mecânicos e precisou ser substituído.

Trânsito

A queda do ônibus chegou a causar congestionamento no trecho, mas o fluxo foi normalizado por volta das 7h.

A Viação 1001 informou que está apurando as circunstâncias do acidente.

Leia Também: Jovem desaparecida em SP é encontrada em Cajamar; veja o desfecho