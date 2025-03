Operação integrada aborda 483 veículos e prende motorista embriagado

Uma operação integrada do programa Força Pela Vida, realizada na noite desta sexta-feira (28), nos municípios de Vitória, Vila Velha e Guarapari, resultou na abordagem de 483 veículos e na emissão de 131 autos de infração. A ação teve como foco principal o combate à combinação de álcool e direção, além da fiscalização de transporte clandestino de passageiros.

Prevenção

Durante a operação, 32 motoristas se recusaram a realizar o teste do bafômetro e outros três foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Em Vila Velha, um dos condutores foi preso em flagrante após o teste do etilômetro apontar 0,74 mg/l de álcool por litro de ar expelido, valor bem acima do limite estabelecido por lei. O motorista foi encaminhado à delegacia, autuado com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) — que pune a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por embriaguez. Foi estipulada fiança, mas o valor não foi pago, e o condutor acabou encaminhado ao sistema prisional.

As fiscalizações tiveram início às 22 horas, com 42 agentes de diferentes órgãos de segurança pública, que se dividiram em quatro pontos estratégicos: um em Vitória, dois em Vila Velha e um em Guarapari. Participaram da operação equipes do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT) da Polícia Civil, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar, do Grupo Tático Operacional (GTO) da Guarda Civil de Vitória, da Guarda Municipal de Vila Velha, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES).

Mobilização nacional

A ação integra uma mobilização nacional, realizada simultaneamente em nove estados, dentro do cronograma definido pelo Fórum Nacional da Lei Seca, promovido pela Associação Nacional dos Detrans (AND). O objetivo é conscientizar a população sobre a importância do respeito às leis de trânsito e reforçar o compromisso com a preservação de vidas.

Leia Também: Homem de 30 anos morre afogado em açude na zona rural de Ibitirama