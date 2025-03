Os cuidados essenciais para o envelhecimento do seu cachorro

Cuidar de um pet na terceira idade não apenas beneficia o animal, mas também pode trazer benefícios significativos para a saúde mental e cognitiva do tutor. Um estudo publicado na revista científica do Preventive Medicine Reports revelou que pessoas com mais de 65 anos, e que são tutores de cachorros, têm 40% menos probabilidade de desenvolver demência. Mas, assim como os humanos, os cães também envelhecem e surgem necessidades e cuidados especiais.

A rotina de um cão idoso deve ser apropriada às suas novas condições físicas e metabólicas. Segundo Richardson Zago, especialista em comportamento canino da Zago Adestramento e sócio fundador do Patinhas Urbanas, exercícios vigorosos e de alto impacto devem ser substituídos por atividades mais leves e prazerosas, como caminhadas curtas e brincadeiras moderadas. “Observar o comportamento do animal é importante para identificar sinais de cansaço ou desconforto, permitindo que ele descanse quando necessário”, explica.

Ficar atento aos sinais de envelhecimento também é um ponto crucial. Zago explica que sintomas como diminuição da visão e audição, dificuldades de locomoção e mudanças de comportamento requerem ações. “Check-ups regulares com o veterinário podem ajudar a monitorar a saúde do animal e identificar precocemente possíveis problemas”, indica.

Desafios e adaptações

Cachorros na terceira idade podem apresentar menos disposição para brincadeiras e interações, necessitando de mais paciência e carinho por parte dos tutores. Para Zago, é necessário adaptar o ambiente da casa para garantir o conforto do animal, oferecendo camas macias, e locais acessíveis e aquecidos para descanso, com proteção contra ventos e chuvas.

A alimentação também não pode ficar de boa. “O pet precisa ingerir comidas ricas em nutrientes específicos para essa fase da vida. Suplementos podem ser necessários para suprir as necessidades nutricionais do animal, que podem ter dificuldade em absorver certos nutrientes”, esclarece o sócio do Patinhas Urbanas.

Nesses momentos, consultar um veterinário para obter orientações sobre a dieta ideal do cão também é indicado. “O profissional poderá indicar tratamentos e cuidados específicos para garantir uma vida longa e feliz para o seu companheiro de quatro patas”, declara Zago.

Atividades

Exercícios leves e moderados, como caminhadas curtas e natação, são importantes para manter a saúde física devido ao condicionamento físico, que melhora a capacidade de oxigenação do pulmão e do coração; além da saúde mental do cão idoso. Zago ilustra que essas atividades estimulam a mente, fortalecem os músculos e articulações, e promovem o bem-estar geral do animal.

“Cuidar de um cão idoso exige atenção, carinho e dedicação, mas a recompensa é imensa. Proporcionar uma vida confortável e feliz para o seu amigo de longa data é uma forma de retribuir todo o amor e companheirismo que ele te proporcionou ao longo dos anos”, finaliza o sócio fundador do Patinhas Urbanas.

