Pai e filho são presos por tráfico em Cachoeiro; confira detalhes

Nesta quarta-feira (05), uma ação da Força Tática resultou na recuperação de diversos produtos furtados, além da apreensão de uma arma de fogo e grande quantidade de drogas no bairro Otton Marins, em Cachoeiro de Itapemirim.

A operação teve início após informações sobre o destino de mercadorias subtraídas na cidade de Vargem Alta. O autor dos furtos, já detido, revelou que os itens estavam na residência de um homem de 39 anos, cadeirante, com histórico criminal e que já havia sido alvejado em confronto com a polícia. No local, ele e seu filho, de 21 anos, foram identificados como responsáveis pela comercialização de entorpecentes, incluindo crack, cocaína e ecstasy.

Durante a abordagem, a equipe cercou o imóvel e tentou contato com os moradores. O jovem tentou fugir pelos fundos, recebendo do pai uma bolsa, que foi descartada, mas logo recuperada pelos policiais. Dentro dela, havia um revólver calibre .32 com seis munições intactas, aproximadamente 300g de crack (o suficiente para 1.500 pedras), 120g de cocaína, 17 comprimidos de ecstasy e um pedaço de “Pack”. Além disso, ele portava um celular, um relógio e um cordão dourado.

No interior da residência, os agentes encontraram 39 peças de roupas – algumas ainda com etiquetas de uma loja furtada –, um par de tênis, três televisores, um ventilador, duas balanças de precisão e materiais para embalo de drogas. Nenhum dos suspeitos apresentou notas fiscais dos produtos.

Os dois foram detidos e encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação PMES

Leia também: Homem é preso com drogas em Mimoso do Sul