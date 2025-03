PC de Alto Rio Novo procura foragido envolvido em homicídio

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo, está à procura de um foragido suspeito de envolvimento no homicídio de Ronivon Luiz Costa, de 43 anos, ocorrido no dia 9 de março de 2024, em um estabelecimento comercial na cidade de Alto Rio Novo. Outro envolvido, de 30 anos, foi preso durante uma operação policial deflagrada no dia 10 de maio de 2024.

Imagens de câmeras de segurança registraram dois indivíduos chegando ao local em uma motocicleta. Um deles desembarcou do veículo, efetuou diversos disparos contra a vítima e fugiu em seguida.

Durante as investigações, constatou-se que a vítima recebeu mensagens de uma linha telefônica desconhecida, nas quais um indivíduo manifestava interesse em ingressar ilegalmente nos Estados Unidos, acompanhado da esposa e da filha. Como Ronivon Luiz Costa era conhecido por atuar como “coiote” (facilitador de imigração ilegal), marcou o encontro no estabelecimento comercial. No entanto, tratava-se de uma emboscada que resultou no homicídio.

No dia 10 de maio de 2024, a Polícia Civil deflagrou a operação “Encontro Fatal”, que resultou na prisão de um dos suspeitos, residente em Mantena, Minas Gerais. O indivíduo encontra-se preso preventivamente e já foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

“Agora, a Delegacia de Polícia de Alto Rio Novo segue em busca do segundo envolvido, responsável por pilotar a motocicleta e enviar as mensagens que atraíram a vítima ao local do crime. A Polícia Civil reforça que as investigações continuam e solicita a colaboração da população com informações que possam levar à captura do foragido”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo, delegado Luiz Carlos Neto Mucci.

