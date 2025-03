PC prende homem condenado por homicídio em Venda Nova do Imigrante

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Serrano, realizou uma operação na noite dessa quinta-feira (6), no distrito de Caxixe, em Venda Nova do Imigrante. A ação resultou na prisão de um homem de 43 anos e na apreensão de uma espingarda, munições e uma motocicleta com numeração suprimida.

A operação teve como objetivo cumprir um mandado de prisão preventiva contra o indivíduo, condenado pelo crime de homicídio qualificado ocorrido na cidade de Linhares. Além disso, ele é apontado como um dos autores de uma tentativa de homicídio registrada no município no dia 1º de março.

Durante as buscas, os policiais encontraram, sobre um guarda-roupa, uma espingarda calibre 32 com numeração raspada e 22 munições do mesmo calibre. No exterior da residência, foi localizada uma motocicleta pertencente ao investigado. Após consulta, verificou-se que o veículo estava com a numeração do chassi suprimida e sem documentação.

O homem foi autuado pelos crimes de posse irregular de arma de fogo com numeração raspada e adulteração de veículo automotor, além do cumprimento de mandado de prisão. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

