Piúma abre credenciamento para oficineiros do Projeto Juntos 

A Prefeitura Municipal de Piúma e a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, lançaram o Edital de Credenciamento nº 001/2025 para seleção de oficineiros que atuarão no Projeto Juntos. O objetivo é contratar profissionais para ministrar oficinas esportivas destinadas a estudantes do município, promovendo a inclusão social e incentivando a prática esportiva.

O credenciamento está aberto para profissionais interessados em atuar como instrutores nas modalidades de futebol de campo, futsal, judô, ginástica rítmica, vôlei e tênis. Os selecionados serão convocados conforme a demanda da Secretaria e a ordem de classificação no processo seletivo.

Podem se inscrever pessoas jurídicas, incluindo microempreendedores individuais, desde que atendam aos requisitos de formação e experiência exigidos no edital. As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Protocolo Geral do Município, localizado na sede da Prefeitura de Piúma.

A Prefeitura fica localizada na Avenida Felicindo Lopes, 93, Loteamento Acaiaca. Entretanto, o funcionamento é das 8h às 16h, a partir do dia 25 de março de 2025.

Os oficineiros contratados receberão R$ 40,00 por hora/aula, com carga horária variável entre 32 e 160 horas mensais, de acordo com a formação das turmas. A classificação dos candidatos será feita com base na experiência profissional, titulação acadêmica e participação em cursos específicos na área esportiva, garantindo um processo seletivo transparente e criterioso.

EDITAL CREDENCIAMENTO SEMTEL Nº 001/2025

