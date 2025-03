Guarda Civil Municipal prende casal que roubou homem em Linhares

Um casal foi preso depois de cometer um assalto no Centro de Linhares, neste domingo (23), por volta das 14h30. O crime aconteceu na Praça Régis Bittencourt, mais conhecida como Praça do Skate, localizada na entrada da cidade. A Guarda Civil Municipal (GCM) agiu rapidamente e prendeu os suspeitos no bairro Araçá.

Segundo a GCM, agentes que patrulhavam o Centro foram informados por populares de que um homem estava circulando próximo à rodoviária portando uma faca. Durante as buscas, os agentes encontraram um homem de 42 anos dentro do banheiro da rodoviária. Ele apresentava um corte e estava ensanguentado.

A vítima relatou que conseguiu tomar a faca de um dos assaltantes após entrar em luta corporal com eles. Para escapar das agressões, precisou pular um barranco que dá acesso à BR-101, atrás da praça.

Ele informou que foi rendido por três suspeitos, entre eles uma mulher, que roubaram R$ 3.123,55 em espécie, um cartão poupança com R$ 1.600 na conta, um celular e uma carteira com seus documentos pessoais.

Os agentes encaminharam a vítima para o Hospital Geral de Linhares (HGL) e iniciaram as buscas pelos criminosos. O casal foi localizado no bairro Araçá e reconhecido pela vítima. A mulher, de 31 anos, e o homem, de 22 anos, foram levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares para as devidas providências.

