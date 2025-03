Piúma: “desconhecido” fere mulher com garrafa em carnaval; veja como

Na madrugada desta terça-feira (4), uma mulher de 35 anos ficou ferida após ser atacada com uma garrafa na Praça Dona Carmen, localizada no bairro Itaputanga, em Piúma.

Segundo a Polícia Militar (PMES), durante o patrulhamento na região, militares foram acionados por uma testemunha que relatou a agressão. No local, encontraram a vítima com um corte profundo no braço esquerdo, resultado do ataque feito por um desconhecido.

Os policiais prestaram os primeiros socorros, realizando torniquetes para estancar o sangramento. Em seguida, a mulher foi socorrida por uma ambulância e levada ao hospital do município. Devido à gravidade do ferimento, foi posteriormente transferida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

A identidade do agressor ainda é desconhecida, e as autoridades investigam o caso para identificar o responsável e esclarecer as circunstâncias do crime.

