Piúma promove 3º Simpósio de Economia Azul e Piscicultura

Entre os dias 10 e 11 de abril, irá ser realizado, em Piúma, no Litoral Sul, a III edição do PROINTEC – Piscicultura In Foco – Economia Azul e Piscicultura.

O simpósio será realizado no Ifes – Campus Piúma e será promovido pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Piúma e pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI).

O evento tem a co-realização da Associação de Produtores Familiares de Peixes Ornamentais do Litoral Sul do Espírito Santo (APROFAPEOL -SUL), Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (FAES), Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), o vento também conta com o apoio do portal AQUINOTICIAS.COM, Prefeitura e Câmara de Vereadores de Piúma.

Debate essencial

O Simpósio promete um debate essencial sobre o futuro sustentável da piscicultura e potencial da Economia Azul para o desenvolvimento do Espírito Santo.

Serviço

Evento: 3º Simpósio de Economia Azul e Peixes Ornamentais

Data: 10 e 11 de abril

Local: Ifes – Campus Piúma

Tema: PROINTEC – Simpósio de Economia Azul e Peixes Ornamentais

*Entrada franca

