PM apreende armas de fogo em distrito de Cachoeiro

Militares do 9° batalhão apreenderam três armas de fogo durante ações distintas realizadas no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde e noite deste domingo (2).

Na primeira ocorrência, os policiais foram acionados pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES) após relatos de disparos de arma de fogo em via pública na localidade de Vargem Grande do Soturno.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), no local, dois suspeitos foram abordados e, durante a revista pessoal, os militares localizaram uma garrucha calibre .32, com munição deflagrada, e uma garrucha calibre .22, também com munição deflagrada. Os detidos, dois jovens de 23 anos e 22 anos, afirmaram que estavam armados por conta de desavenças com um indivíduo conhecido na região pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Ambos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

Ocorrência no Buraco do Sapo

Horas depois, em patrulhamento preventivo, a equipe policial recebeu informações sobre indivíduos que teriam efetuado disparos na região conhecida como “Buraco do Sapo”.

Durante as diligências, segundo a PM, os militares localizaram uma motocicleta CB 300 vermelha com dois ocupantes em atitude suspeita. Após tentativa de fuga, a dupla foi abordada e, com um jovem de 20 anos, foi encontrado um revólver calibre .32, municiado com cinco munições não deflagradas.

O piloto da moto, de 39 anos, relatou que estavam armados para tentar contra a vida de um desafeto envolvido com o tráfico na região.

Os indivíduos foram detidos e encaminhados à Delegacia Regional para as providências cabíveis.