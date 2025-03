PM combate tráfico de drogas no carnaval em Mimoso do Sul

Um homem foi preso por tráfico de drogas durante as festividades de carnaval, nesta terça-feira (4), em Mimoso do Sul. A ação ocorreu após denúncias anônimas informarem sobre a venda de drogas em frente a um bar, localizado ao lado do Supermercado Garcia.

De acordo com a Força Tática da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), ao chegar ao local, os agentes flagraram um suspeito comercializando drogas. Durante a abordagem, foram apreendidos 15 frascos de lança-perfume, uma bucha de maconha, uma pochete preta e R$ 42,00 em dinheiro.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 7ª Regional da Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso será investigado.

