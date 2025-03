PM divulga balanço da Operação Carnaval 2025 no Espírito Santo

Após o encerramento da Operação Carnaval 2025, a Polícia Militar apresentou, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (06) na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), os dados referentes à intensificação das ações de segurança no Espírito Santo durante o período festivo.

Entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, a Polícia Militar empregou um efetivo total de 9.696 policiais militares, resultando em 12.787 ocorrências atendidas, na condução de 484 pessoas e na prisão de 59 indivíduos com mandado de prisão em aberto. Durante as festividades, também foram registradas 319 ocorrências com apreensão de drogas.

Como um dos principais resultados da operação, houve a redução dos homicídios dolosos, registrando a menor quantidade de homicídios no período de Carnaval dentro da série histórica registrada desde 2011, com apenas seis casos. Além disso, as fiscalizações de trânsito intensificadas resultaram na redução de mortes nas vias em comparação ao ano anterior, totalizando nove vítimas fatais. Ao todo, foram registrados 5.284 Autos de Infração de Trânsito, reforçando o combate à combinação de álcool e direção.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, destacou a importância da atuação integrada entre as forças de segurança para garantir a ordem e prevenir crimes. “Foi um carnaval onde as forças de segurança atuaram com bastante eficiência, um planejamento muito bem coordenado pela Sesp, o que demonstra que estamos no caminho certo. Mantivemos nossa capacidade de policiamento com a Ronda Ostensiva, a Operação Verão e, além disso, realizamos a Operação Carnaval com toda nossa capacidade logística e operacional para que pudéssemos apresentar bons resultados”

Já o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, ressaltou a relevância do planejamento estratégico e do empenho dos agentes de segurança. “Tivemos um planejamento prévio e um grande empenho operacional, garantindo segurança com um policiamento ostensivo forte. A Polícia Militar esteve presente em todo o Espírito Santo, assegurando a tranquilidade dos foliões e a manutenção da ordem pública.”

A Operação Carnaval 2025 contou com um amplo conjunto de ações estratégicas, incluindo abordagens a pedestres e veículos, operações de inteligência e a atuação integrada com outras forças de segurança para respostas rápidas e eficazes às ocorrências. Com essas medidas, a Polícia Militar reforçou seu compromisso em garantir um Carnaval seguro, proporcionando tranquilidade tanto para os moradores quanto para os visitantes que participaram das festividades.

“Gostaria de agradecer a todos os oficiais e praças da Polícia Militar que atuaram na Operação Carnaval, contribuindo significativamente para os excelentes resultados alcançados. O empenho e a dedicação de cada um foram fundamentais para o sucesso das ações de segurança”, finalizou o coronel Caus.

